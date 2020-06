Adiós a la vacuna de la gotita: ya no se colocará la Sabin

Up Next

Aunque no tiene cura, la poliomielitis es una de las pocas enfermedades que puede ser erradicada del mundo dadas sus características particulares: período breve de infección y contagio, ausencia de portación por animales o insectos y presencia de vacunas eficaces, entre otras.

La vacuna Salk, que es obligatoria y gratuita para todos los niños del país, tiene la característica de ser una vacuna inactivada y no presenta ningún riesgo de producir parálisis, al tiempo que es altamente efectiva para generar inmunidad en la persona que la recibe.

Continue Reading

Advertisement