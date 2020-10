Acer convoca a diez famosos streamers argentinos para Among Us

Up Next

La popularidad de Among Us explotó a finales de verano del presente año, superando a Fall Guys como el juego de moda. Pero lo que parecía algo pasajero ya está durando más de lo que muchos podían llegar a imaginar. Tanto es así que el juego desarrollado por InnerSloth se ha proclamado como el más streameado en septiembre a nivel global.

“Invitamos a los amantes de los videojuegos argentinos a pasar por los canales de cada una de estas figuras para apoyarlas. Esto es solo parte de los muchos torneos que tiene en agenda Acer para cerrar el año”, aseguró Angélica Dávila, gerente de mercadeo de Acer Latinoamérica. Desde que comenzaran las restricciones por el Covid-19, Acer ha llevado a cabo numerosos torneos locales y regionales de Dota2, Lol y Valorant. Con Among Us cambia la dinámica para incursionar en uno de los juegos más populares del momento.

Los streamers convocados son Paio, Rojan, Lean Riccio, Valentina Kryp, Guishorro, Quevito, Juli Manzotti, Seleneitor, Canin y Tuli Acosta, y se preparan para descubrir quiénes serán los dos impostores de la tripulación que tienen como objetivo aniquilar al resto, intentando no ser descubiertos. La tripulación, mientras tanto, deberá llevar a cabo una serie de misiones.

Acer se sumó a la popularidad de Among Us para convocar a diez influencers argentinos, quienes, comandados por Peek Studios , estarán transmitiendo a través de sus canales de Twitch, este sábado 24 de octubre, desde las 20hs, todo lo que suceda en el juego.

