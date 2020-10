Abuela y nieto maniatados en Berazategui: les robaron todos sus ahorros

Up Next

Más allá del temor del momento, las víctimas no sufrieron heridas ni lesiones. Pese a ello, esta es la cuarta vez que delincuentes asaltan a la familia en los últimos seis años. «No sé si decir que es una zona peligrosa, pero ya nos robaron varias veces. La vez anterior a mi mujer la golpearon en el rostro, por suerte esta vez no le hicieron nada», expresó Héctor.

De acuerdo al testimonio de Héctor, pareja de la mujer y abuelo del pequeño, «eran cuatro ladrones, uno se quedó con mi mujer abajo y los otros tres subieron al dormitorio del primer piso. Ahí revolvieron todo, se llevaron todos nuestros ahorros, no nos dejaron un peso», contó a el portal El Progreso.

