A tus pies rendido un “León”: la historia del pibe de Florencio Varela que hizo arrodillar a Alejandro Sabella

Hay imágenes que valen que mil palabras y esta sea una de ellas. Alejandro Sabella está sentado entre los grandes ídolos de Estudiantes de La Plata, pero esta vez la fotografía muestra a un enfervorizado afecto al fútbol, en un gesto pocas veces visto y que tiene como protagonista a un pibe de apenas 17 años, que hace uno ya debutó en el primer equipo del conjunto platense. Sabella, está arrodillado a sus pies.

Se trata de Darío Ariel Sarmiento, tiene 17 años recién cumplidos, nació en Florencio Varela, hizo sus primeros pasos futbolísticos en el Club Defensores de Bosques Centro y en octubre del año pasado se transformó en el segundo jugador más joven de la historia pincharata en tocar la Primera división (El primero fue Jorge Saucedo en 1971 con apenas 15 años). Gabriel Milito mandó a la cancha al babyface que enloquece a Sabella.

El joven hizo sus primeros pasos en el club de Bosques Centro al que no olvida y vuelva cada tanto con las manos llenas de camisetas y pelotas.

En diálogo con ESPN, el diestro contó el día que pudo conocer a Sabella y dio un detalle particular sobre ese encuentro. “Es el más grande. Ya lo había visto antes, pero nunca lo había tenido cerca”, explicó Sarmiento cuando le enseñaron una foto que tenía con el legendario estratega.

“Me acuerdo que ese día… estaba temblando como ahora, mirá. Cuando tuve la oportunidad de debutar, después del partido el hijo me contó que Alejandro me llamó ‘Aleluya’. Yo lo interpreté de diferentes maneras. Pasó el tiempo y recién lo conocí en la inauguración del Estadio de la calle Uno. Lo vi adentro del vestuario, lo saludé; él me preguntó si yo era Sarmiento y me abrazó. Después, me habló. Me dijo que esté tranquilo, que recién arrancaba esto, que no tenía que pensar más allá y que piense en el presente. Ahí le pedí la foto”, completó la narración con una sonrisa dibujada en su cara.

Claro que el periodista intuyó que su interlocutor no le estaba contando toda la verdad, por lo que le preguntó: “¿Es verdad que se te arrodilló?”. Fue ahí que Sarmiento se sonrojó y relató la historia completa: “Ja, lo iba a decir. Bueno, lo cuento. Sí, se arrodilló. Me hice el boludo… pero cuando vino y me preguntó si era Sarmiento, le dije que sí y se arrodilló. Me dijo que iba a ser un crack pero que esté tranquilo”.

Sarmiento nació en marzo de 2003, mientras el país se desmoronaba económicamente por el estallido de la convertibilidad y Néstor Kirchner se preparaba para asumir el mando de la Argentina, el país al que representó en la Sub 16 y en la Sub 17, dejando y sus primeros pasos los dio en Defensores de Bosques Centro.

En Varela Informa, su padre Marcelo declaraba con orgullo los comienzos del pichón de crack que también es uno de los mimados por Pablo Aimar en las formativas de la Selección: “Desde los 4 años que pateaba una pelota por el club y enseguida se destacó, tal es así que en 2009 se lo llevó Estudiantes. Jugó al baby por Temperley y Lanús, lo quisieron de Boca, pero se ligó fuerte con el Pincha y de ahí no salió más”.

Sin embargo, el pibe que se presentó con un doble caño en la Copa Argentina, lejos de olvidarse de sus orígenes, en junio del año pasado apareció por Varela con pelotas y pecheras para que no le falte nada a los pibes. Un acto que lo pinta tal cómo lo describen quienes lo siguen de, aún más, chico: Humilde y generoso