A tres meses del asesinato del policía Cristian Matías Núñez, se confirmó el cambio de fiscalia y sus familiares temen que dejen en libertad al que disparó contra el agente de de la UTOI

Familiares del joven Cristian Matías Núñez, asesinado el 22 de julio por disparos del un arma no registrada del policía exonerado en 1996, Miguel Arturo “Manzanita” Correa, se mostraron indignados ante la inacción de justicia, ya que a tres meses del hecho no se habrían realizado las pericias de dermotest, del arma del detenido y del policía muerto, ni de los celulares encontrados en la escena.

Walter Núñez padre del joven policía de la UTOI asesinado en barrio San Jorge contó a este medio que , la fiscal que tomó el caso el día del hecho se excusó de seguir con la investigación. ” La fiscal Maiola dejo la causa aduciendo que afectamos su reputación y la investigación saliendo a pedir justicia en los medios” y remarcó ” le quiero mandar un mensaje a la ex fiscal de la UFI 6. Señora nosotros no la atacamos, no le faltamos nunca el respeto cada vez que fuimos a verla sólo le pedimos justicia por nuestro hijo”.

El vecino de San Jorge ,en Florencio Varela contó además que la investigación luego de ser sorteada recayó en la fiscalía 2 de la Dra. Dongiovanni. “Estamos esperando que nos cite y nos escuche , porque mí hijo fue víctima de este asesino” dijo.

Por otro lado, según narró el padre del policía de la UTOI asesinado hace 3 meses, ” aún no se hicieron las pericias de dermotest ni de las manos de Correa ,tampoco se perito las armas… Y no sabemos si la causa la paralizaron para continuar beneficiando a Correa y sus secuaces”.

Por último, este medio pudo informarse de que ,por parte del imputado en el homicidio – Miguel Correa-se habrían realizado varias presentaciones para que aguarde el desarrollo de la investigación con una prisión domiciliaria. ” Nuestro abogado Baque ya ha presentado los pedidos para que se la nieguen. Esa persona no puede estar libre , mató a nuestro hijo. Ya bastante tenemos que cruzarnos en Varela con los dos cómplices de Correa que estuvieron ahí y participaron del asesinato de mí hijo” sentenció.

El Caso

Cristian Matías Núñez tenía 23 años, era policía Bonaerense de la UTOI La Matanza, fue asesinado el miércoles 22 de julio en circunstancias irregulares en la esquina de las calles 517 y 568 en el barrio San Jorge de Varela.

Por el hecho, se encuentra detenido un policía exonerado en 1996, de Miguel Arturo “Manzanita” Correa.