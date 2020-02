“A mí me obligaron a ser madre”, dijo la joven abusada por su propio padre, que la obligó a abortar y tener dos hijos en Quilmes

Up Next

La joven contó además que temía por la integridad física de toda su familia si se negaba a dejar de ser abusada a preguntas del fiscal Sebastián Videla, la defensora oficial, Soledad López, como el particular damnificado, Marcelo Valenti.

Los hermanos que comparecieron refirieron a contextos de violencia de género permanentes y uno de ellos relató que observó un abuso a su hermana. Uno de los muchachos dijo que el padre la golpeó a la víctima a la semana de la muerte del segundo bebé, inculpándola “de haber quedado nuevamente embarazada cuando en realidad era un acting porque el responsable de ese embarazo era el mismo, había violado a su propia hija. Era capaz de cualquier cosa este sujeto, no saben el monstruo que era”, enfatizó el joven a los jueces Pablo Pereyra, Félix Roumieu y Darío Hernández, del Tribunal Oral 2.

Asimismo declararon hermanos de la chica que brindaron detalles de las golpizas que sufría toda la familia de parte del imputado. “Era capaz de cualquier cosa este sujeto, no saben el monstruo que era…”

Contundente, lapidario, pocas veces en un juicio se dan pruebas tan claras como las de ayer. Sofia, quebrada, por momentos, contó como sufrió los abusos sexuales de su propio padre -el mismo que debiera estar sentado en el banquillo de los acusados pero que por medio de su defensora pidió no estar presente-, como la obligó a abortar poniendo en riesgo su salud; como los abusos siguieron hasta tener hijos y fueron una pesadilla “en 5 de 7 días de la semana”; como la niña a la que le robaron su infancia aún hoy sufre secuelas de los 14 años de violaciones que padeció.

