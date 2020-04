A los delincuentes no los para el covid19: robos en Parque Pereyra

Up Next

“Es el gran déficit que tenemos acá”, remarcó la jefa de esos trabajadores, quien recordó que “hace más de 15 años que no hay nuevos guardaparques”. “Es importante nuestra labor para recorrer a caballo en los sectores del Parque a los que no se puede acceder con vehículos”, enfatizó después.

Como si fuera poco, durante el verano -como lo reflejó este diario- se reportaron varios asaltos a mano armada a visitantes del predio que recorren el sector público, en particular los senderos peatonales. Ya sea en bicicleta o en auto.

