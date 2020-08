A Francisco al igual que a Facundo Astudillo, lo levantó la policía; el de Varela apareció muerto y a 5 meses la justicia no ordenó investigar a los uniformados que actuaron en el hecho

Todo el país pide por la aparición de Facundo Astudillo, desaparecido desde hace 100 días. En Florencio Varela, hace cinco meses los familiares de Francisco Cruz, a quien también lo levantó en un móvil policía de la Comisaría Sexta de Ingeniero Allan, se preguntan por qué – aquella madrugada- dejaron a una persona con un estado de alteración psiquiátrica abandonada en una zona de descampado, y cuál es la razón de que la fiscalía no ordene investigar a los cuatro uniformados que actuaron en el hecho.

El viernes 13 de marzo, Francisco Cruz se escapo de su casa estando bajo los efectos de fuertes fármacos de uso psiquiátrico. Su familia comenzó a buscarlo, dado que el día anterior y esa misma tarde habían ido al Hospital Psiquiátrico “Dr. Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde le prescribieron medicación sin mediar orden de internación aduciendo que debía atenderse en el Hospital varelense Mi Pueblo.

En su barrio Villa Hudson por un incidente mientras permanecía en estado de “Delirium Tremens” fue llevado por dos móviles de la Comisaria Sexta de Ingeniero Allan, en Varela; dejado por los efectivos en la avenida Hudson y su familia luego de denuncia su desaparición, encontró su cuerpo en una tosquera, con signos de golpes y electrocución.

A cinco meses del hecho y ante la falta de respuestas por parte de los investigadores. El próximo 14 de agosto, sus familiares se manifestarán en las puertas de las Fiscalias y Defensorías locales.

Cinco meses sin respuestas, sin justicia

Ester está muy enojada e indignada, contó que la causa por la muerte de su hermano “cayó en manos de la UFI N°1 a cargo del fiscal Provisionato” y expresó que “a 5 meses de la aparición sin vida de él; el fiscal no investigó nada. No ordenó detenciones y recientemente nos enteramos que en la autopsia aparece que él tiene lesiones en la parte alta de su cuerpo (abdomen y tórax) que son compatibles con haberle pasado electricidad. Son muchas las dudas que hay sobre lo que le pasó. Y no vamos a parar hasta que se sepa la verdad”.

Dada la falta de respuestas, el viernes 14 del corriente, los familiares de Francisco Cruz, cumpliendo con los protocolos de distanciamiento social ante el covid 19, se congregarán en av. Presidente Perón y Pringles para hacerse oír y pedirle al fiscal de la causa que ordene más procedimientos para dar con los culpables de la muerte de Cruz. La convocatoria será a las 10:30hs en la puerta de las Fiscalías Descentralizadas de Florencio Varela.

Lo levantaron y abandonaron a su suerte

Según se pudo reconstruir, un vecino de Francisco de la calle 1154, fue quien llamó al 911 denunció que el joven “en un estado mental de alucinaciones” ingreso en su vivienda y alertó a los uniformados de que “Francisco no sabía lo que hacía: ´decía incoherencias, no estaba consiente´”.

Por el hecho, se hicieron presentes 2 móviles de la seccional Sexta de Ingeniero Allan (los policías R. El y DLV V en el móvil 25291 y en el Móvil 25303 los oficiales BS y P E), quienes a la vista de todos los vecinos de la calle 1154 subieron a Francisco al patrullero, siendo esa la última vez que vieron con vida al joven con problemas psiquiátricos.

Desesperada búsqueda

Al día siguiente del incidente, la familia de Cruz se acercó a la Comisaria Sexta de Ing. Allan, donde intentaron radicar la denuncia por desaparición y allí no se la tomaron dado que no “habían pasado 48hs de su desaparición”. “Recién el domingo 15 nos permitieron hace la denuncia” contó Ester hermana de Francisco y relató que “al intervenir la fiscalía de Provisionato, este se comunicó con el titular de la Comisaria y con otros jefes policiales que fueron los que se encargaron de llevar adelante la investigación…pero llamativamente, mientras nosotros estábamos en la comisaria, se ordenó la búsqueda de mi hermano encontrándolo en la tosquera, lugar que ya se había buscado”.

Irregularidades y apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria

La Comisión por la Memoria fue clave para la aparición de Francisco, ya que su presentación de “habeas corpus en el Juzgado de Garantías N°5”, permitió que “sorpresivamente” fuera encontrado el cadáver de Francisco a metros donde la policía declaró que lo había dejado.

“Los oficiales que lo subieron al patrullero declararon que ´dejaron a Francisco en la parada del colectivo para que vaya a su casa´ por eso frenaron en Avenida Hudson y la calle 1356 a la 1:50 de la madrugada; 1356 es la calle que entra para el Museo Provincial Hudson, es una zona donde los años de abandono del Municipio se notan de lejos, no existe ninguna luminaria en un tramo de aprox. 800 metros, de un lado hay una tosquera convertida en semi basurero, del otro lado descampado y a unos metros narcos vendiendo droga las 24hs. Tampoco hay una parada de colectivos convencional” narran los familiares de Cruz, quienes se constituyeron como particulares damnificados en la causa con patrocinio letrado de la Comisión Provincial por la Memoria.

“Tengo entendido que la CPM encuentra impulsando medidas de rigor para la búsqueda de nuevas pruebas, pero al parecer al fiscal no le hurgue que se sepa la verdad con mi hermano, porque no nos responde, ni tampoco nos da las causas de porqué no se mueve la investigación” remarcó Ester hermana de la víctima e invitó a los que puedan acompañarla a la movilización del 14 de agosto a las 10:30 en la fiscalía que lo hagan pero utilizando tapabocas y respetando la distancia social.

RMP