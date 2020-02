A dos meses del asesinato en manos de una patota su familia reclamó a la fiscal la detención de todos los implicados

Los familiares del joven asesinado el 15 de diciembre de 2019 por una patota de 6 personas, se congregaron en las puertas de las Fiscalias Descentralizadas de Varela, Av. Pte Perón y Pringles para visibilizar el caso y obtener respuestas de la fiscal de la causa Dra. Maiola sobre cómo está la causa.

Primera marcha

“Esta es la primera vez que salimos a hacer una marcha por mí hermano. Esperamos dos meses a ver qué hacía la justicia y al ver que no hicieron nada y hay 5 asesinos libres decidimos venir a buscar respuestas” dijo Yamila Sosa.

Según contaron los hermando de Carlitos, partieron pasadas las 9:20 del viernes de la calle Carcarañá entre Picheuta y Oroñio de Villa Monica Nueva en Florencio Varela, de ese mismo lugar en la madrugada del 15 de diciembre lo golpearon con puños, palos, fierros, lo apuñalaron y lo siguieron golpeando mientras agonizaba.

Los Sosa caminaron unas 35 cuadras mostrando la pancarta con el rostro de Carlitos para que Varela conozca su rostro y que su caos no quede impune.

Al llevar a la fiscalía, la mamá de Carlos fue recibida por la titular de la UFIJ 6 quien le aseguró que están investigando.

Lo mataron sin piedad

Carlos padre del joven asesinado relató que su hijo murió en la puerta de su casa, luego de haber intentado separar a sus primos que se peleaba. ” El escucho a sus primos que se estaban peleando, se acercó y por hacer un gesto solidario de separarlos, ellos juntos lo atacaro a él. Le pegaron con puños, con palos , con fierros y uno de sus primos , hijastro de mí hermano agarró dos cuchillos y lo apuñaló… el resto siguió golpeándolo herido como estaba”.

Según el relato del hombre cuyo hijo era muy queridos en el barrio, ” hay testigos que vieorn que todos le pegaron a él. Incluso que a mí hijo lo traen hasta el frente de mí casa golpeándolo y ya apuñalado, y delante de su madre le golepaban… por eso la fiscal tiene que detener a todo”.

Actualmente en la causa hay un solo detenido, el que introdujo el puñal en el cuerpo de Sosa, pero no los demás adultos todos que particiaron.

Fugados

Según el testimonio de la familia de la víctima, los cinco primos de Carlitos que lo golpearon y participaron en el crimen, “están libre, se mudaron y sabemos que andan en el barrio mofándose de lo que hicieron” contaron y aseveraron ” el día que lo mataron en la Comisaría Primera ellos declararon como testigos y no como participes… En la causa la fiscal no citó a todo los testigos y no queremos que estos asesinos sigan suelto”.

Por Romina Martinez Parfeniuk