8 TIPS PARA DISFRUTAR TU VIAJE A ISLA MUJERES AL MÁXIMO

Es un lugar en donde encontrarás más de 400 estatuas sumergidas bajo el mar las cuales albergan vida que ayuda a preservar el coral. Las puedes visitar con diferentes tours a través de la isla y definitivamente es una experiencia ideal para los amantes del arte ¡Es una actividad que no te puedes perder!

Renta un carrito de golf y disfruta de la isla recorriendo sus 7 km de largo. No hay mejor forma de conocer toda la isla y no perderte de sus maravillas que con un carrito de golf.

El nado con delfines en Isla Mujeres es una de las actividades más buscadas en el destino y no es para menos; maravíllate con estos hermosos mamiferos marinos y descubre por que son considerados los mamíferos marinos más inteligentes. Bésalos, abrázalos y tómate una foto que tus acompañantes y tú recordarán para toda su vida. El nadar con delfines en Cancún es una actividad única.

Es un lugar lleno de magia y naturaleza en el cual podrás disfrutar de una bella vista tomando fotos increíbles. Aprovecha para realizar diferentes actividades como sentirte libre al lanzarte de la tirolesa, divertirte a bordo de kayaks descubriendo que hay más allá de la orilla. Si eres amante del snorkel podrás disfrutar de la exuberante vida marina y el arrecife. ¡Ah! pero si tu plan es relajarte podrás hacerlo tomando un Temazcal guiado por un Chaman de la antigua tradición Maya. Además de nadar en una alberca con una impresionante vista al mar. Después de tomar tus alimentos, gozarás de un descanso en las hamacas y al final del día no te pierdas el atardecer saboreando un delicioso cóctel!.

