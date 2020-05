5 ideas para mejorar tu estado de ánimo

En el caso que nos inclinemos por los formatos clásicos o que nuestras bandas o artistas favoritos ya no estén activos, podemos aprovechar las bondades de Internet y disfrutar de miles de grabaciones de conciertos y festivales históricos.

Así como los desarrolladores de videojuegos regalaron sus juegos durante la cuarentena, muchas bandas y artistas están organizando conciertos y festivales en vivo desde sus casas. Si nosotros no podemos ir a escucharlos, ellos nos llevarán la música a donde estemos.

Es probable que en estos momentos de cuarentena suframos la sobreexposición a las pantallas —teléfonos, computadoras, televisión, tablets, etc. Por esto, una buena opción para descansar la vista, es volver a la lectura en papel.

En su justa medida, los videojuegos pueden resultar una buena forma de distracción en estos tiempos. Además, no podemos ignorar el hecho de que muchas desarrolladoras regalaron sus juegos en el comienzo de esta cuarentena, así como también, bajaron los precios para volverlos más accesibles.

Si no podemos decidirnos, en la web podemos encontrar recomendaciones y listas como “las 100 películas que hay que ver antes de morir” o “50 comedias para desternillarse de risa”. También, podemos ponernos al día con aquellas series que siempre quisimos ver o rememorar aquellas que no podemos dejar de ver.

Si bien no están permitidas las reuniones en persona, existen muchas alternativas para mantener el vínculo con nuestros seres queridos.

