5 consejos para alquilar tu propiedad en tiempos de crisis

-Por último, dejar un plus para el cliente. Esto puede ser la disponibilidad de un calefactor, un aire acondicionado u otro artefacto, que puede ahorrar dinero al inquilino, un gasto pequeño que sin embargo puede hacer una gran diferencia a la hora de elegir entre diversas opciones.

-Relacionado con lo anterior, se encuentra otro consejo importante. No engañar al cliente. A veces se realizan cambios poco profundos, que al poco tiempo muestran su debilidad, esto es sin duda motivo de enojo para quienes contratan el lugar y una pésima carta de presentación para el futuro.

-La pintura y la pulcritud de los ambientes es otro tip esencial. Pisos, ventanas y superficies deben brillar y también en lo posible, tener buen perfume, como una forma de estimular los sentidos y provocar en los potenciales clientes sensaciones positivas, conscientes o no, con respecto al espacio visitado.

-El primer consejo de oro es prestar especial atención a la primera impresión que da el lugar. A pesar de ser una recomendación lógica, muchos la descuidan. Suele ocurrir irónicamente, que aún quienes destinan dinero a reformas en las propiedades, no prestan la misma atención a cuestiones como la limpieza final de obra , casi malogrando el esfuerzo realizado en la inversión.

Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado fue el peor desde 1991 para la industria inmobiliaria; esto quiere decir que las operaciones por alquileres y ventas, ya sea para uso particular o profesional fueron casi mínimas. Las razones están a la vista, las crisis económicas que se ha dado en los últimos años, fruto de la alta inflación, la poca actividad industrial y la recesión, han arrastrado a este mercado, tan dependiente de los ingresos generales de la población. Asimismo, números del mercado muestran que, la rentabilidad de los propietarios de casas y departamentos ha disminuido drásticamente y el negocio maneja márgenes mínimos. Son tiempos difíciles y de mucha sensibilidad por parte de los inquilinos o compradores, que seguramente cuidarán más que nunca sus inversiones. Por eso, es importante tener en mente algunos consejos básicos que ayudarán a que tu propiedad se destaque del resto de las opciones.

