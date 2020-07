5 buenas prácticas para Facebook Ads

Una vez que se lanza un anuncio o una campaña, es fundamental analizar las métricas para evaluar qué contenidos han logrado mayor engagement y cuáles no han sido tan efectivos para poder tomar decisiones respecto de las publicidades futuras.

Una marca que ofrece diversos productos sabe que no todos son consumidos por los mismos clientes. Afortunadamente, Facebook permite segmentar los anuncios para que aparezcan a aquella porción de audiencia que realmente se interesará por ese bien o servicio.

