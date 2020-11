4 claves para hacer una traducción de documentos correcta

Aunque existen diversas herramientas y recursos en Internet que pueden facilitar la realización de una traducción, no por ello, estas garantizan que la traducción obtenida será de la mejor calidad, de manera que, aunque pueden considerarse de mucha utilidad, también se deben usar diferentes clases de diccionarios, ya que estos contienen las palabras que se requieren para hacer una adecuada traducción profesional.

Esto se debe a que algunas palabras o expresiones del idioma de partida no guardan conexiones directas con el idioma de llegada, por lo que con una traducción literal, lo más probable es que el texto traducido pierda el sentido al no mostrar lo que se quiso expresar mediante la elaboración de la traducción.

Es importante que al elaborar una traducción, este profesional esté en capacidad de encontrar un sentido que guarde concordancia con el contexto del documento, razón por lo que no todo lo que se exprese en esta versión debe ser totalmente fiel a lo expresado en el documento original.

Sin embargo, existen traducciones que no ameritan de grandes conocimientos técnicos y pueden ser elaboradas por una persona que sea bilingüe, especialmente si estas solamente se utilizarán con un carácter informativo.

Continue Reading

Advertisement