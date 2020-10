3 variables a tener en cuenta a la hora de comprar un terreno

La orientación se refiere directamente a la extensión de la misma hacia los puntos cardinales. De esto dependerá la cantidad de horas de sol y sombra y aunque no lo crean, de ahorro en energía eléctrica en iluminación y calefacción , entre otras cosas.

Los accesos no son un tema menor. La distancia a rutas o avenidas importantes son claves fundamentales así también como medios de transporte y puntos de conexión a través de los mismos.

Es necesario realizar una solicitud de informe de dominio ante el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción correspondiente para verificar la identidad de los dueños del terreno para corroborar que el mismo no se encuentre embargado o hipotecado.

La ubicación no es un tema menor a la hora de elegir dónde comprar. La venta de lotes en zona sur suele ser una opción atractiva por el valor del m2, la fácil accesibilidad a la capital federal y la indiscutida mejora en la calidad de vida.

Por esto mismo, es necesario tener en cuenta varios aspectos para que la decisión, que no suele ser fácil, se transforme en una experiencia más que satisfactoria .

