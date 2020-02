3 años sin Iñaki: carta abierta de su madre

Iñaki Bohn Rioboo falleció el 22 de febrero de 2017. El pequeño, por entonces de 11 años, jugaba a la pelota dentro del barrio privado Altos de Hudson II de Berazategui. En un momento tocó una farola y recibió una descarga eléctrica mortal. Fue trasladado al UPA de la zona, donde ingresó sin vida. Ayer la madre de Iñaki dio a conocer una carta abierta.

El principal apuntado por la familia es Santiago Domingo Collavini. Se trata de quien al momento de hecho era el administrador del Barrio Altos de Hudson II. También era apoderado de Altos de Hudson S.A y dueño de los departamentos donde ocurrió el trágico suceso.

Según un comunicado de la familia, Collavini quiso colocar un disyuntor inmediatamente después de ocurrida la muerte de Iñaki. Para ello, aseguran, se valió de la ayuda del electricista Ruben Levy, otro de los imputados en la causa. Ayer la madre de Iñaki dio a conocer una carta abierta. A continuación el texto:

“Para la perdida de un hijo, no hay palabras, solo hay un dolor que se encarna formando un vacío que hasta el aire que entra en el cuerpo duele y te ahoga.

Llevar ya tres años sin Él y tener que seguir en la lucha de que todo esto no quede impune, produce aun mas dolor. Intento y lucho por no llenar mi cabeza de broncas y odio, esperando y confiando que al fin se haga justicia.

No quiero dejar de creer que tiene que llegar. Pero la verdad es que ya pasaron tres años. Y es muchísimo tiempo. No quiero seguir mas así… Necesito y pido por favor que la fiscal y el juez trabajen para que los responsables queden presos.

Está todo comprobado, que Iñaki murió por negligencia de ellos. Que pensaron primero en hacer dinero y no en la seguridad de los demás.

Se llevaron la vida de un niño de 11 años, que planeaba su cumpleaños, empezar su secundaria, jugar al fútbol y crecer con todo el amor que nos daba y le dábamos. A nosotros, los padres, y a familiares nos dejaron rotos de por vida, no hay día que no lo nombremos y extrañemos. Desde que él no está nada fue igual.

El viernes nos vamos a reunir a las 11 de la mañana frente a la fiscalía de Berazategui de forma pacifica, para que nos vean y nos escuchen que seguimos y estamos de pie, unidos pidiendo justicia por él, por eso te pido que nos acompañes y nos ayudes a difundir esta fecha. Gracias”; finaliza la misiva.