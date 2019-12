Después de 21 meses de la desaparición de Johana Ramallo por la red de trata, después de la incansable búsqueda de su madre, después de sentir en carne propia el dolor más profundo, Marta recibió la peor noticia: habían encontrado el cuerpo de su hija, sin vida. Y después de tanto, su familia podrá velarla en el predio de la Comisión Provincial por la Memoria y enterrarla en el Cementerio de La Plata, con la certeza que nunca podrán enterrar la verdad y la esperanza de luchar contra una Justicia patriarcal, para que las pibas podamos caminar en paz .

En este día nos hacemos eco del grito de Marta, nuestro motor de lucha, ahora y siempre.

“Hasta Pronto,Joha PRONTO”

Carta de Marta Ramallo, mamá de Johana.

“No te voy a despedir, va a ser un hasta pronto. Un hasta pronto Joha, porque nos volveremos a ver. Me iré con vos, mi alma te la llevás vos hija, solo quedará de mí el cuerpo para seguir luchando contra lo que venga. Con vos te llevás mis miedos y me dejás las fuerzas y el coraje para seguir luchando contra este mundo cruel, contra un sistema judicial misógino, patriarcal que se llevó tu vida. No sólo se llevó tu vida de la peor manera sino que se llevó tus sueños, tus metas, se llevó las vidas de todos nosotros. Me quedaré con el dolor más grande, con el alma vacía, con la vida destrozada, pero prometo no darme por vencida ni aún vencida. Prometo que nos volveremos a ver, nos tomaremos esos mates o esa birra fría sin que nadie nos vuelva a separar”.